С началом осени дети и взрослые начинают болеть ОРВИ, а через некоторое время - гриппом. Производители иммуномодуляторов, противовирусных сиропов и таблеток, гомеопатических капель и всевозможных БАДов обещают покупателям скорое исцеление и стойкий иммунитет. Стоит ли бежать в аптеку за новым противовирусным средством, закупаться «оксолинкой» по завету бабушки и верить в чудодейственную силу модных биологически активных добавок, обозреватель РИАМО выясняла у врача.

Нужно ли лечить ОРВИ противовирусными препаратами

Лекарства, воздействующие непосредственно на вирус и подавляющие его активность, широко представлены на полках аптек. Мода на противовирусные пилюли пришла в Россию лет двадцать назад, но сегодня уже идет на спад.

Как объясняет врач-педиатр Юлия Бережанская, которая специализируется на лечении острых респираторных заболеваний, люди стали понимать бесполезность лишней медикаментозной нагрузки на организм. К тому же применение противовирусных препаратов чревато побочными эффектами как для взрослого, так и для ребенка - они могут спровоцировать аллергические реакции.

Если говорить о профилактике ОРВИ, то неэффективность таких препаратов давно доказана врачами. Лечение обычной вирусной инфекции также не требует специфического подхода.

«Лучшее средство борьбы с ОРВИ – не мешать организму бороться с инфекцией самостоятельно», – считает доктор.

Однако в случае с гриппом ситуация иная. Здесь действительно профилактикой выступает вакцинация, а для лечения заболевания применяются противовирусные препараты. Правда, доказанной эффективностью обладает лишь пара наименований (занамивир и осельтамивир) из всего ассортимента, который предлагают аптеки . И применять их для лечения гриппа можно только по назначению и под жестким контролем врача.

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Интерферон – только для спокойствия мамы

В России представлено более четырех сотен наименований иммуномодуляторов, в то время как за рубежом интерфероны используются лишь в исключительных случаях – для лечения тяжелых заболеваний.

Препараты для укрепления иммунной системы человека за счет выработки интерферона представлены в аптеках в форме таблеток, пастилок, сиропов с различными наименованиями. При этом реклама обещает повысить иммунитет слизистой носа и горла и сделать ее невосприимчивой для инфекций. Эффективность таких лекарств не доказана - их не зря прозвали обидным словом «фуфломицин».

«Применение иммуномодуляторов – это, скорее, способ успокоиться, особенно когда речь идет о здоровье ребенка. Именно для спокойствия мамы врачи рекомендуют побрызгать ему горло и нос, поставить свечку в целях профилактики», – говорит Бережанская.

Мало того, длительное бесконтрольное употребление таких препаратов может снизить действие своего иммунитета.

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Чудодейственная «оксолинка»

В России оксолиновая мазь и ее современные аналоги осенью и зимой раскупаются, как горячие пирожки. Многие до сих пор верят, что «чудодейственная» мазь не пропустит вирусы через слизистую носа.

Правда, оксолиновые и вифероновые мази действительно помогают задержать часть вирусов и бактерий. Однако их процент настолько ничтожен, что подавляющее большинство все равно проникнет внутрь. Получается, что мази и капли в нос – это тоже относительно безопасный способ успокоиться. Пользы они не принесут.

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Гомеопатия и эффект плацебо

Эффективность гомеопатических средств до сих пор клинически не доказана, их называют «индустрией плацебо». Так, согласно исследованию австралийских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal, гомеопатические препараты для лечения 68 различных заболеваний на самом деле не помогли вылечить ни одного человека и не оказали эффективного действия ни на одно заболевание.

Однако благодаря рекламе у потребителя сложилось мнение, что гомеопатические капли, пастилки, сиропы безопасны и эффективны.

«Гомеопатия работает только при реальных показаниях и индивидуальном подходе», - говорит врач.

Ими нельзя «лечиться» всем подряд и на авось – это лишь повышает риск развития аллергии, предупреждает она.

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Сбалансированное питание вместо БАДов

БАДы не являются лекарством. По словам производителей, в них собраны вытяжки из фруктов, овощей и растений, а комбинация витаминов рассчитана на любой возраст. Правда, и цена этих чудо-пилюль кусается.

«Если бюджет позволяет, БАДы можно приобрести. Однако все вещества, которые там заявлены, лучше получить из продуктов питания», - отмечает Бережанская.

По ее словам, среди россиян наметилась неправильная тенденция – экономить на мясе, рыбе, морепрдуктах и фруктах и покупать БАДы. А ведь полезные вещества значительно лучше усваиваются из продуктов, нежели из таблеток.

«Тратить средства на рациональное, сбалансированное питание, богатое микроэлементами и витаминами, – разумнее, чем покупать БАДы», – отмечает она.

Всем любителям БАДов стоит помнить пословицу: мы то, что мы едим.

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Дайте организму поболеть

По словам Бережанской, самым эффективным профилактическим противовирусным средством остается личная гигиена. Чтобы защититься от вирусов и инфекций, врач советует чаще мыть руки, промывать нос солевыми растворами до и после контактов с людьми, менять одежду после работы, школы и детского сада.

«Вирусы попадают в дом на одежде, волосах, коже. Чем дольше мы контактируем с ними, тем выше риск заражения», – подчеркивает она.

В качестве безопасного иммуномодулятора детям и взрослым врач советует практиковать пассивное закаливание. Речь не идет об обливаниях холодной водой и пробежках босиком по снегу.

«Одевайтесь по погоде, проветривайте помещение, отключите теплые полы, высыпайтесь и гуляйте на свежем воздухе - тогда устойчивость организма к переохлаждению постепенно повысится», - рекомендует она.

Если вы все-таки подхватили инфекцию, дайте себе возможность немножечко... поболеть, советует врач.

Не нужно на следующий же день бежать на работу или вести в школу ребенка с явными признаками заболевания. Следует дать организму временной интервал, и он сам справится с заболеванием.