РИАМО – 14 окт. Вооруженные неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину в районе Ленинского проспекта на юго-западе столицы и похитили у него сумку с 6 миллионами рублей, сообщает ТАСС.

«Неизвестные на трех иномарках преградили дорогу мужчине на автомобиле, произвели в него выстрелы из, предположительно, травматического оружия, нанесли телесные повреждения и похитили сумку с крупной суммой денег», – говорится в сообщении.

Добычей злоумышленников стала сумка потерпевшего с 6 миллионами рублей.

Лица злоумышленников были закрыты масками. Сейчас полиция ищет нападавших.