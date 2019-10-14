РИАМО - 14 окт. В районе деревни Поддубье Раменского городского округа спасатели устранили последствия крупного ДТП, на трассе перевернулся КамАЗ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудники службы оказали помощь водителю, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, и ликвидировали последствий аварии. По словам старшего смены поисково-спасательной части №343 Дмитрия Петрова, водитель груженой бетономешалки не справился с управлением: грузовик слетел с дороги, опрокинулся на бок и снес столб линии электропередач.

«В связи с чем без электричества остались три населенных пункта. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники службы вместе с ГИБДД ликвидировали последствия аварии», — говорится в сообщении.

Грузовик подняли с помощью крана, освободили проезд, а также проверили, нет ли разлива топлива.