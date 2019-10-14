РИАМО – 14 окт. Подмосковные власти утвердили предельную стоимость 1 квадратного метра жилья, дороже всего оказался «квадрат» в Реутове, дешевле всего - в Рошале, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья утверждается ежеквартально по муниципальным образованиям Московской области на основании исследования рынка.

«Данный показатель используется для приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области, в том числе для детей-сирот и для предоставления взамен изымаемых жилых помещений (аварийных многоквартирных домов)», – отмечается в сообщении.

В нынешнем году запланировано приобретение 734 квартир. В настоящий момент уже куплено 445.

Анализ уровня цен в Московской области показал, что предельная стоимость 1 «квадрата» жилья фактически сложилась на уровне третьего квартала 2019 года.

«Максимальное значение предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в городском округе Реутов – 145205 рублей (рост 0,1%), минимальное значение в городском округе Рошаль – 36685 рублей (рост 2,69%)», – уточняется в материале.