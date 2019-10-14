РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Хореографический ансамбль современного танца «Фристайл» из Подольска получил Гран-при конкурса современного искусства «Апельсиновая береза», сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая береза» проходил в ДК «Машиностроитель» Подольска с 11 по 13 октября.

«Для творческих коллективов Дома культуры этот сезон был более чем удачным. Репетиции и занятия не прошли даром, и вот итог. Гран-при конкурса «Апельсиновая береза» получил хореографический ансамбль современного танца «Фристайл». Детский театральный коллектив «Пирамида» получил два диплома l степени. Также лауреатами l степени стал детский вокальный ансамбль «Созвучие», дипломы l и lll степени получил детский вокальный ансамбль «Радуга», – говорится в сообщении.

Помимо этого, подольские творческие коллективы стали дипломантами и лауреатами ll и lll степеней.