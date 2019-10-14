РИАМО – 14 окт. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал губернаторов регионов за манипуляции со статистикой смертности, по его словам, цифры пытаются подогнать под нормативные акты, чтобы «не прилетало по голове», сообщает ТАСС.

Об этом Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.



«Мы же понимаем, что происходило – скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали - добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове», – заявил Медведев.



Он добавил, что манипуляции были в статистиках смертности от сердечно-сосудистых патологий, онкологий.



«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», – подчеркнул премьер-министр.



Глава правительства страны добавил, что речь идет о региональных руководителях и тех, кто ответственен за отчетность о здравоохранении в регионах.



Также Медведев поручил выяснить, почему в 36 регионах растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.