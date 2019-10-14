РИАМО - 14 окт. За прошлую рабочую неделю, с 7 по 11 октября, Госжилинспекция Подмосковья выявила более 1,8 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы проверили около 2 тысяч домов. Выдано 154 предписания об устранении нарушений и составлено 130 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 240 штрафов на общую сумму 6,88 миллиона рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Можайском городском округе. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены и направлены на рассмотрение 12 административных дел в отношении ООО «Можайское ЖКХ», — говорится в сообщении.

10 административных дел завели в Наро-Фоминском городском округ в отношении ООО «УК ЖКХ «Нара», МУП «Теплосеть», ООО «УК «Мальково», ООО ПО «Ремжилсервис», ООО «УК ЖКХ «Таманец».

В городском округе Воскресенск возбудили девять дел в отношении ЗАО «УК «Домсервис» и МУП «Управление домами». Они также нарушали нормы энергоэффективности и не исполняли в срок предписания надзорного ведомства.

В течение прошедшей недели инспекторы выявили более 280 домов с неисправными входными дверями, незапертыми подвалами и чердаками. Больше всего их в городских округах Раменском (94), Ленинском и Домодедово (по 56).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в более чем 240 домах, в том числе в городском округе Щелково 92, в Рузском 52.

Незакрытые тепловые контуры зафиксированы в 170 домах, из них 32 в Балашихе и 31 в Подольске.

На устранение всех нарушений выданы предписания, их исполнение проверят в установленные сроки.