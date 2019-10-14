РИАМО - 14 окт. С начала октября из лесов городских округов Воскресенск, Истра и Раменский вывезли 170 кубометров бытового мусора, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала октября ГАУ МО «Центрлесхоз» согласно государственному заданию 2019 года выполнил работы по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, которые не предоставлены гражданам и юридическим лицам.

«С территории несанкционированных свалок, обнаруженных в результате патрулирований государственного лесного фонда и обращений неравнодушных граждан, в Виноградовском лесничестве рядом с деревнями Бритово и Елкино (Подберезное участковое лесничество квартал 64, выдел 13 и Хорловское участковое лесничество квартал 63, выдел 10) вывезено 70 кубометров метров мусора», – говорится в сообщении.

Из лесной зоны Истринского лесничества рядом с Истрой (Деньковское участковое лесничество квартал 44Л выдел 14 и Савельевское участковое лесничество квартал 48-Н, выдел 22) вывезено 100 кубометров метров.