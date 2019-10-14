РИАМО - 14 окт. На территории Москвы и Подмосковья продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра до 21:00 15 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Подмосковье и Москве действует из-за ветра в период с понедельника до 21:00 во вторник.

Такой же уровень из-за ветра объявили в Смоленской и Рязанской областях. На этой неделе в Московском регионе ожидаются переменчивые условия, дожди будут сменяться сухой погодой.