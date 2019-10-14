РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В понедельник Госавтоинспекция Люберец начала проверку транспортных средств на предмет соблюдения правил перевозки опасных грузов, проверка продлится до 20 октября, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности при перевозке опасных грузов по 20 октября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проходит мероприятие «Опасный груз».

«В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов. Как показывает практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, игнорируют правила их перевозки – как ведение путевой документации, так и оснащение автомобилей специальными средствами», – говорится в сообщении.

Во время рейдов в рамках мероприятия «Опасный груз» особое внимание уделят соответствию требований к конструкции транспортных средств, техническому состоянию и дополнительному оборудованию транспортных средств, соответствию требованиям ДОПОГ, наличию тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, задействованных в перевозке опасных грузов, а также наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД и правилам перевозки опасных грузов.

К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия.