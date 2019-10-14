РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. В подмосковном Подольске отремонтировали уличное освещение на автодороге по улице Юбилейная, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающее уличное освещение на автодороге. Он отметил, что по улице Юбилейная уличное освещение отсутствует.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге по улице Юбилейная и сообщает, что указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения выполнены», – сказал замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.