РИАМО - 14 окт. Рекультивацию восьми мусорных полигонов планируют начать на территории Подмосковья в 2020 году, заявил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«По восьми полигонам мы завершили проектирование в этом году: «Вальцово» (городской округ Ступино), «Дубна Правобережная», «Каурцево» (Наро-Фоминский городской округ), «Парфеново» (Сергиево-Посадский городской округ), «Павловское» (городской округ Истра), «Княжьи горы» (Шаховская), «Съяново» (городской округ Серпухов) и «Часцы» (Одинцовский городской округ). <…> Их рекультивацию планируем начать в следующем году», – сказал Куракин.

Он добавил, что проекты рекультивации полигонов «Часцы», «Вальцово» и «Дубна Правобережная» прошли Государственную экологическую экспертизу. Проект по полигону «Парфеново» проходит в данный момент госэкспертизу.

Министр отметил, что все завершенные проекты находятся на рассмотрении в Мособлэкспертизе, при чем большинство на финальной стадии и готово к передаче в Минприроды для внесения в федеральный проект «Чистая страна».