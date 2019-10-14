РИАМО - 14 окт. Работы по рекультивации подмосковных полигонов твердых бытовых отходов «Аннино», «Долгопрудный», «Кулаковский», «Царево» и «Слизнево» планируют вести в три смены, чтобы завершить их точно в срок, заявил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

«Сегодня по «Слизнево» мы завершили конкурсные процедуры, подрядчик уже находится на площадке. По всем пяти полигонам работы развернуты и находятся в активной фазе. Работы завершатся в сроки, которые нами заявлены, во что бы то ни стало. Даже если придется, как в «Кучино», вести работы в три смены. Я думаю, что это будет стандартом организации строительного процесса при рекультивации полигонов. Иначе невозможно», – сказал Куракин журналистам.

Он отметил, что рекультивацию полигонов «Аннино» (Руза), «Долгопрудный», «Кулаковский» планируют завершить до конца 2020, «Царево» и «Слизнево» – до конца 2021 года.

Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Комплекс мероприятий по рекультивации реализуется здесь с мая 2018 года. Работами по рекультивации полигона общей площадью 54 гектара занимается компания «Экоком», для этого она использует современные экологически безопасные технологии.