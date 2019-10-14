РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. В отделе Роспотребнадзора по Подольску до 18 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Московской области до 18 октября будет работать горячая линия по мерам профилактики гриппа и других ОРВИ. Консультирование планируется проводить ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Обратиться и задать вопросы по профилактике гриппа можно по телефонам: 8(496)764-29-09 и 8(496)764-62-82.