РИАМО – 14 окт. Активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого ранее задержали по «московскому делу», отпустили из Следственного комитета после допроса, сообщает ТАСС.

По сведениям ряда СМИ, в понедельник Кулинич был задержан в рамках дела о массовых беспорядках в Москве, прошедших этим летом.

«Дэнни Кулинич освобожден после допроса, у него изъят мобильный телефон, поэтому он был не на связи», – заявил журналистам глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.



В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что в рамках расследования так называемого «московского дела» задержаны еще четверо участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись.



«В качестве подозреваемых задержаны Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По местам их жительства проведены обыски, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет добиваться их ареста», – дополнила Петренко.



В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным столичного ГУВД, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.