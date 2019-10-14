РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Писательница из подмосковного Красногорска Даша Берег вошла в шорт-лист премии книжного дистрибьютора «ЛитРес» с произведением «Три времени года в бутылочном стекле», говорится в сообщении пресс-службы «ЛитРес».

Шорт-лист литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква», которую ежегодно проводит крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «ЛитРес», объявили 10 октября. В него вошли авторы и чтецы из разных городов России – от Калининграда до Тюмени, а также из Таиланда и Республики Беларусь.

«Писательница из Красногорска Даша Берег попала в шорт-лист литературной премии «Электронная буква» с произведением «Три времени года в бутылочном стекле», – говорится в сообщении.

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена сервисом «ЛитРес» в 2011 году. С 2017 года она вручается независимым авторам и чтецам. Цель конкурса – развитие самиздата и открытие новых имен в современной русской литературе.

Из 52 номинантов длинного списка в шорт-лист «Электронной буквы –2019» вошли шесть авторов. Трое из них работают в жанре современной русской прозы, двое создают мистические триллеры, еще один – фантастику и фэнтези.

«Общий призовой фонд премии в 2019 году составляет 15 миллионов рублей для продвижения на ресурсах ГК «ЛитРес». Также участники «Электронной буквы» получат возможность опубликовать свое произведение в бумаге в одном из крупнейших издательств России: в организации и проведении премии активное участие принимает редакция «Эксмо», – добавляется в сообщении.

На следующем этапе «Электронной буквы» финалистов премии определит специальное жюри, в которое входят руководитель продюсерской компании «Среда» и телеведущий Александр Цекало, певица и телеведущая Пелагея и другие.