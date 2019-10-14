РИАМО - 14 окт. Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в результате возгорания в квартире в подмосковной Кашире, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел 11 октября в квартире одного из домов. Тело полуторогодовалого мальчика с термическими повреждениями обнаружили после тушения возгорания.

«В квартире, где проживала женщина со своими детьми – мальчиками 2016 и 2018 годов рождения произошло возгорание. Из задымленного помещения женщина сначала вынесла старшего сына, а затем вернулась за младшим, который уже не подавал признаков жизни», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Будет изучено, в какой обстановке проживала семья.

Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.