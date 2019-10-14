РИАМО - 14 окт. В столичных школах не проводится массовое сокращение работников, в большинстве из них количество сотрудников увеличивается, сообщается на официальной странице департамента образования и науки Москвы в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве происходит сокращение персонала в детских садах при школах. Департамент утверждает, что информация не соответствует действительности, и что в большинстве указанных в СМИ школ, наоборот, увеличилось количество воспитателей и их помощников.

«В 2018 году в указанных школах работали 1969 воспитателей и 838 помощников воспитателей, а в 2019 году – 2356 воспитателей, 931 помощников воспитателей. В школах №№1679, 1257, 1360, 1362, 1367, 1512, 1541, 1547, 1560, 1571, 2065, 2120, 2127, 504, 641 был увеличен штат воспитателей и помощников на 32% в связи с ростом числа дошкольников на 35%», – говорится в сообщении.

В нескольких школах количество воспитателей сократилось в связи с уменьшением числа обучающихся.

Также в департаменте пояснили, что в 2018 году в школах работали 10,1 тысячи учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, а в 2019 году – 10,2 тысячи. В 2019 году расходы на дошкольное образование выросли на 35% по сравнению с 2013 годом.