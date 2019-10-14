РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники УК отремонтировали отмостку в двух многоквартирных домах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Регулярно сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» проводят осмотры состояния общего имущества многоквартирных домов в микрорайоне Климовск. По результатам обследования планируются и выполняются ремонтные работы. В частности, был произведен ремонт отмостки в местах разрушения по адресам: улица Заводская, дом №20 и улица Театральная, дом №4», – говорится в сообщении.

Также после жалобы жителей сотрудники УК пробили засор в мусоропроводе дома №27 по Октябрьскому переулку.