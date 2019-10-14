РИАМО – 14 окт. В Наро-Фоминском городском округе завершили ремонт региональной сети автодорог, заменив асфальтобетонное покрытие на 28 участках протяженностью более 60 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новые покрытие, обочины и разметка появились на дорогах: Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка с 4,7 по 7 километр, с 8,9 по 10,2 километр, с 11,9 по 14 километр и с 16,4 по 18,5 километр, Атепцево – Ерюхино с 0 по 0,9 километр, Пашково – Головково – Юматово с 0 по 2,5 километр, Наро-Фоминск – Новоникольское – Васильчиново с 1 по 1,5 километр и с 3,7 по 5,8 километр, Верея – Медынь – Вышегород с 0 по 10,4 километр, Макаровка – Шустиково – Васькино с 0 по 6,4 километр и с 8,6 по 12,6 километр и других», – отмечается в сообщении.

Всего в округе отремонтировали 78 дорог общей протяженностью свыше 88 километров, из них 50 участков дорог муниципального значения.

По итогам голосования жителей на портале «Добродел» в основную программу ремонта были включены 29 участков дорог.

Среди местных дорог новое покрытие появилось на улицах Волочаевская, Сиреневая, Механизаторов, Остаровского, Победы, Июльская, Чкалова, Энгельса, Некрасова, Березовая Аллея в городе Апрелевка; улицах Первомайская, Верхняя, Восточная в городе Верея; улицах Современная, Кольцевая, Окружная, Брянская, Комсомольская, Шелковиков в городе Наро-Фоминск, а также в деревнях Слизнево, Чичково, Волчейки, Сырьево и других населенных пунктах.

Дорожное покрытие заменили на вокзальной площади в Верее.

«Ежедневно автовокзал обслуживает порядка 1 тысячи пассажиров на 9 маршрутах. Также отремонтировали территорию Селятинского отделения Наро-Фоминской районной больницы №2», – уточняется в сообщении.

С адресным перечнем ремонта дорог и территорий социально значимых объектов можно ознакомиться на сайте министерства.