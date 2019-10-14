РИАМО – 14 окт. В столице молодой человек потерял в вагоне метро на станции «Сухаревская» iPhone 8, две серебряные цепочки и банковскую карту, с которой впоследствии было снято 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился гражданин 1995 года рождения с заявлением о краже.

«Мужчина рассказал, что в вагоне поезда метрополитена на станции «Сухаревская» он обнаружил отсутствие мобильного телефона марки iPhone 8 стоимостью 45 тысяч рублей, двух серебряных цепочек стоимостью 8 тысяч рублей, и банковской карты ПАО «С». В дальнейшем с украденной банковской карты были сняты денежные средства в размере 250 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, уточнил представитель пресс-службы.