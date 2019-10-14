РИАМО - 14 окт. Московское областное УФАС России включило ООО «Авангард» в реестр недобросовестных поставщиков, сведения о нарушениях представил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Госпиталь направил в адрес общества проект контракта. В регламентированный срок ООО «Авангард» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», — говорится в сообщении.

Госпиталю поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на закупку и поставку постельных принадлежностей, из-за чего учреждение и обратилась в УФАС.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.