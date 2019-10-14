РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 окт. По итогам III квартала текущего года в подмосковных Котельниках зарегистрировали 473 субъекта малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«По итогам III квартала 2019 года в Котельниках были зарегистрированы 473 субъекта бизнеса, включая 103 юридических лица и 370 индивидуальных предпринимателей. Деятельность наибольшего количества новых предприятий относится к предоставлению услуг в различных сферах – консультирование по правовым и экономическим вопросам, маркетинг, услуги в сфере красоты и здоровья, дополнительное образование», – говорится в сообщении.

Высокий рост создания субъектов малого бизнеса повлек создание рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет Котельников.

В 2019 году утверждены пять федеральных проектов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности.

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса на территории Подмосковья можно, обратившись в отдел инвестиций и инноваций МКУ «Развитие Котельники» по телефону: 8(495)559-73-52, e-mail: msb-kotelniki@mail.ru.