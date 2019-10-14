РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Спортсмены из Люберец заняли 30 первых мест на Кубке Москвы Международной федерации по тхэквондо, сообщил «РИАМО в Люберцах» замруководителя спортклуба «Дан-Гун» Сергей Зубков.

Соревнования прошли 13 октября в Москве.

«В Московском центре боевых искусств прошел Кубок Международной федерации тхэквондо. Спортсмены клуба «Дан-Гун» городского округа Люберцы показали один из лучших результатов – воспитанники завоевали 30 золотых медалей», – сказал Зубков.

Он добавил, что также 29 спортсменов заняли вторые места, 39 получили бронзу.

«Поздравляем спортсменов, родителей, а также тренерский штаб спортивного клуба «Дан-Гун». Городской округ Люберцы гордится вами!» – заключил Зубков.