РИАМО – 14 окт. Строительство музыкальной школы в Воскресенске завершат до конца года, общая площадь объекта превышает 2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В городском округе Воскресенск на улице Кагана завершается строительство музыкальной школы на 600 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года», – отмечается в сообщении.

В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, обустройство мест отдыха, установка малых архитектурных форм. Готовность объекта высокая.

По проекту в новом двухэтажном здании школы предусмотрены два репетиционных зала, шесть учебных классов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, а также зрительный зал на 120 мест.

Общая площадь нового строения составляет порядка 2,2 тысячи квадратных метров. Объект строится на средства бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».