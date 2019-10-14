РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Начинающие предприниматели из подмосковных Люберец до 1 ноября могут подать заявки на получение субсидий на открытие своего дела, сообщается в Instagram-аккаунте управления предпринимательства и инвестиций администрации горокруга.

«В городском округе Люберцы проходит прием заявок на получение гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела за счет средств бюджета городского округа Люберцы. Срок подачи заявок – до 16:00 1 ноября», – говорится в сообщении.

Выдача субсидий происходит в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Люберцы Московской области». Прием заявок на участие в конкурсе проходит в любом отделе МФЦ на территории городского округа или по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, 3 этаж, кабинет 314.

«Подробная информация размещена на портале городского округа Люберцы: люберцы.рф в подрубрике «Извещения». Приглашаем начинающих предпринимателей принять участие в конкурсе», – заключается в материале.