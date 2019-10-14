РИАМО - 14 окт. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» при досмотре срезов цветов эустомы из Голландии нашли табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», — говорится в сообщении.

Цветы уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. Также он переносит вирусные заболевания некоторых сельскохозяйственных культур, от которых может погибнуть 80% урожая.