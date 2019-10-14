РИАМО - 14 окт. На официальном портале подмосковного правительства опубликовали интерактивную карту отделений бюро технической инвентаризации (БТИ) в регионе.



Карту можно посмотреть по ссылке. На карте отмечены филиалы и отделы Московского областного БТИ, а также консультационные центры ведомства в многофункциональных центрах. По клику на точку открывается окно с информацией о графике работы и контактах подразделений.



Консультационные центры бюро технической инвентаризации на базе МФЦ появились в 2018 году. Здесь помогают оформить документы и получить информацию в сфере имущественных отношений. Сотрудники центров расскажут о регистрации недвижимости, правилах перевода садового дома в жилой и о многом другом.



В настоящее время в Московской области насчитывается 37 консультационных центров БТИ. Планируется, что также будут открываться новые центры.