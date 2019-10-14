РИАМО – 14 окт. Злоумышленник разбил заднее стекло у элитной иномарки, припаркованной на Новодевичьей набережной столицы, и вытащил из салона сумку Louis Vitton с личными вещами и косметикой, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения, о том, что неустановленное лицо разбило стекло задней левой пассажирской двери автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного на Новодевичьей набережной в 300 метрах от угла дома 10 Новодевичьего проезда, откуда тайно похитило имущество, принадлежащее женщине.

«Украдены сумка фирмы Louis Vitton стоимостью 125 тысяч рублей, с находящимися в ней вещами, а именно: косметичкой фирмы Louis Vitton стоимостью 56 тысяч рублей с находящейся в ней косметикой на общую сумму 20 тысяч рублей, кроссовками фирмы Under Amour, стоимостью 5 тысяч рублей, косметичкой фирмы Victoria secret's стоимостью 3 тысяч рублей, резиновыми тапками Chanel стоимостью 10 тысяч рублей. Злоумышленник с похищенным имуществом скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что общая сумма ущерба составила 219 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».