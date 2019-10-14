РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Беременные жительницы подмосковного Красногорска могут записаться на фитнес-занятия в женской консультации, первое занятие пройдет 16 октября, сообщается на странице Красногорской городской больницы №1 в соцсети «ВКонтакте».

«В Красногорской горбольнице №1 начинаются фитнес-занятия для беременных, наблюдающихся в нашей женской консультации. 16 октября в 15:00 ждем женщин со сроком беременности от 17 до 32 недель», – говорится в сообщении.

Занятие будет проводить инструктор-методист с высшим образованием Вера Седойкина. У нее большой опыт работы с женщинами на различных сроках беременности. Стаж – более 25 лет.

«На занятие необходима предварительная запись. Чтобы записаться, просим направить электронное письмо на почту: roddomkgb1@yandex.ru с указанием ФИО, срока беременности. При себе необходимо иметь обменную карту», – добавляется в сообщении.

В материале подчеркивается, что фитнес противопоказан женщинам с ОРВИ, заболеваниями легких, острыми заболеваниями почек или мочевого пузыря, резко выраженными токсикозами беременности, маточными кровотечениями, выкидышами. На занятие следует принести удобную одежду и обувь.

Адрес женской консультации: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.