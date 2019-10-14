РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 30 ноября проведут турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу «Битва в Подольске», сообщил «РИАМО в Подольске» президент Федерации кикбоксинга Московской области Алексей Батин.

«В универсальном спортивном центре «Юность» Подольска 30 ноября в 18:00 состоится турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу GPRO-Region 150 «Битва в Подольске». Главным событием вечера станет третья отборочная четверка в весовой категории до 67 килограммов», – сказал Батин.

Он добавил, что право побороться за выход в финал получили лучшие из лучших: чемпион Кубка России по тайскому боксу Ованес Нагабедян, призер Кубка мира по боевому самбо Радор Пирмамадоо, победитель Кубка России по кикбоксингу Александр Шарашин и чемпион России и мира Эльмир Губадов.

На турнире также состоится бой за титул чемпиона России среди профессионалов по тайскому боксу в весовой категории до 75 килограммов. Денис Колотыгин из подмосковного клуба Combat встретится с Евгением Воронцовым из Нижнего Новгорода (клуб «Панчер НН»).

Проходить мероприятие будет в микрорайоне Климовск по адресу: проезд Юности, дом №1.