РИАМО – 14 окт. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Лондон, вернулся в аэропорт Шереметьево по техническим причинам, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы авиакомпании.

«Самолет, выполнявший рейс SU2582 Москва – Лондон, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла в штатном режиме. После замены воздушного судна пассажиры вылетят в Лондон, планируемое время отправления из Москвы – 17:00», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».