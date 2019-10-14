РИАМО - 14 окт. На контейнерном терминале ООО «Облтранстерминала» железнодорожной станции Электроуглии при досмотре обнаружили опасную молочную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Был проведен досмотр масла сладко-сливочного весом более 2 тонн. Продукты везли во Владивосток.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что на упаковках масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянского» и масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного» (изготовитель ООО «Меркурий», Московская область, город Дубна) нанесены авансовые даты выработки (10.10.2019, 17.10.2019, 24.10.2019), электронные ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют», — говорится в сообщении.

Это является нарушением требований ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Продукцию изъяли из оборота и передали на ответственное хранение в рефрижераторном контейнере без права перемещения. В отношении ООО «Меркурий» проведут проверку.

В отношении грузополучателя ООО «Чиз Групп» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарно-санитарных правил.