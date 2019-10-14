РИАМО – 14 окт. Ремонт маммографического, рентгенологического и флюорографического кабинетов Рошальской городской больницы начался 5 августа, все работы намерены завершить в конце октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С момента начала ремонта была урегулирована работа рентгенкабинета стационара, который работает в две смены и обслуживает всех пациентов. Специалисты принимают до 15 пациентов стационара и приемного отделения и до 40 амбулаторных пациентов. Также производится обследование легких до 450 исследований в месяц. Кроме того, в нерабочие часы осуществляется экстренная диагностическая помощь пациентам. В настоящее время работа кабинета организована таким образом, что все исследования выполняются в день обращения», – отметил главный врач Игорь Цой.

Кроме того, по его словам, заключен договор с Шатурской центральной районной больницей, в которой по направлениям врачей Рошальской больницы производится плановые флюорография и маммография.

Ремонтные работы проходят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». По окончании капитального ремонта кабинетов в учреждение здравоохранения поступит новое оборудование: рентгенкомплекс на два рабочих места, маммограф и флюорограф.