РИАМО – 14 окт. Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины на востоке Москвы, в скором времени ему будет избрана мера пресечения, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть».

«По версии следствия, 13 октября 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по 11-й Парковой улице в городе Москве, мужчина совершил выстрел в знакомого жены из-за возникших личных неприязненных отношений. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1956 года рождения.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, резюмируется на сайте.