РИАМО – 14 окт. Строительство ФОКа с ледовой ареной в Кашире завершится в 2021 году, на территории объекта оборудуют парковку на 55 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной появится в городском округе Кашира на улице Парковая в 2021 году. В настоящий момент продолжается разработка проекта спортивного объекта. Согласно техзаданию, проектом будет предусмотрено строительство ледовой арены и зрительских трибун общей вместимостью 230 посадочных мест. В составе комплекса также будут запроектированы вестибюль, буфет, гардеробная, помещения для обслуживания спортсменов, административные и технические комнаты», – отмечается в сообщении.

На прилегающей территории запланированы работы по комплексному благоустройству и озеленению, оборудование универсальной спортивной и игровой детской площадок, а также создание автомобильной парковки на 55 машино-мест.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет спроектирован и построен с учетом доступности для маломобильных групп населения. В самом здании планируют оборудовать лифт.

Завершить строительные работы на объекте планируется в 2021 году.

ФОК включен в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.