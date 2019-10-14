РИАМО – 14 окт. В парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск заканчивается первый этап реставрационных работ, ожидается, что к 15 декабря парк смогут посещать местные жители, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В минувшие выходные с рабочим визитом городской округ Воскресенск посетил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Вместе с заместителем руководителя районной администрации Владиславом Сатинаевым, а также представителем подрядной организации они проверили ход реставрационных работ в парке усадьбы Кривякино, обсудили соблюдение дорожной карты и сроков.

«В настоящее время на объекте трудятся 86 рабочих, задействовано 17 единиц техники. На финальной стадии находится первый этап работ. Он включал в себя восстановление каскада прудов, замену ограждения, обустройство пешеходных и общественных зон на территории парка, а также установку детской игровой площадки», – отмечается в сообщении.

К 15 декабря часть парка станет доступна для посещения местных жителей, которые смогут оценить масштабы проделанной работы. Хайкин подчеркнул, что работа выполняется в полном объеме и даже с небольшим опережением предусмотренных дорожной картой сроков.