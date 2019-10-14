РИАМО – 14 окт. Представительница Подмосковья завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по BMX, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

C 10 по 13 октября в Швейцарии проходил первый в истории чемпионат Европы по BMX-фристайлу в дисциплине «Парк». На соревнованиях в Каденаццо принимали участие 40 спортсменов из 12 стран.

«Представительница Московской области Елизавета Посадских завоевала бронзовую медаль. Золото досталось британке Шарлотте Вортингтон. Второй стала Лара Лессман из Германии», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменку с заслуженной наградой и пожелал ей дальнейших успехов.