РИАМО - 14 окт. В поселении Хотьково Сергиево-Посадского городского округа собака провалилась в колодец, хозяин попытался ее вытащить, но в итоге упал и сам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

«На приусадебном участке пострадавшего велись работы по бурению скважины под колодец, на ночь работы были остановлены, но сама скважина закрыта недостаточно надежно, в нее и угодила любопытная собака хозяина. Владелец собаки попытался самостоятельно достать своего питомца, но по неосторожности угодил сам в четырехметровую ловушку», – заявил заместитель начальника поисково-спасательного отряда №13 Роман Нестеренко.

Спасателей вызвали соседи мужчины.

Сотрудники «Мособлпожспас» спустились в колодец, с помощью тросов зафиксировали мужчину и подняли его на поверхность. Затем они достали собаку. Хозяин животного получил ушибы и ссадины, а также переохлаждение. Его передали медикам.