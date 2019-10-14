РИАМО – 14 окт. В городском округе Ступино нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку бетонных шахматных и теннисных столов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино при проведении электронного аукциона на поставку бетонных шахматных и теннисных столов.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку ИП от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу предпринимателя обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.