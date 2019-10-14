РИАМО – 14 окт. Министерство благоустройства Подмосковья запустило программу по приведению в порядок мест памяти к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В Подмосковье порядка трех тысяч памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне. Некоторые знамениты на весь мир, другие маленькие, но олицетворяющие знаковые события. Все эти места будут приведены в порядок к великому празднику», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, за полгода началась активная подготовка – уже сейчас органы местного управления проводят ревизию всех знаковых мест и составляют адресную программу.

В порядок приведут не только памятники и монументы, но также могилы и памятные доски.