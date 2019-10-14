РИАМО – 14 окт. За неделю застройщики устранили 169 нарушений на стройках Московской области, всего в регионе за указанный период удалось провести 188 проверок, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области с 7 по 13 октября 2019 года на строящихся объектах выявлено 213 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Строительные компании устранили 169 ранее выявленных нарушений», – отмечается в сообщении.

Так, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 96 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 22 строительных площадки, устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 23 иных нарушения, подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 188 проверок строящихся объектов.