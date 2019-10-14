РИАМО - 14 окт. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в медицинском учреждении на улице Вавилова в столице, возгорание произошло в электрощитовой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве.

«Поступила заявка по возгоранию по этому адресу. Наши подразделения прибыли и все проверили. Было обнаружено возгорание площадью в 1 квадратный метр, в электрощитовой в подвале. В 14:14 возгорание было ликвидировано», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сведений о пострадавших нет.

Согласно приложению «Яндекс.Карты» по данному адресу расположен хирургический корпус городской клинической больницы имени Виноградова.