РИАМО – 14 окт. Президент России Владимир Путин дал поручение Кабмину компенсировать авиакомпаниям расходы, которые они понесли из-за роста цен на топливо, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в тексте поручения.

Выполнить это поручение Кабмину нужно в срок до 1 ноября 2019 года.

В июне во время прямой линии Путин заявил, что из-за скачков цен на топливо дорожают авиабилеты. По его словам, проблема появилась из-за того, что авиакеросин не включили в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В итоге он поручил сгладить цены. Их рост не должен превышать уровень инфляции.