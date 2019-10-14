РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Рабочие приступили к монтажу труб и системы отопления в ходе капитального ремонта здания школы №28 в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается капитальный ремонт в школе №28. Здание было построено в 1915 году, школа размещается в нем с 1936 года. Со времен постройки в школе ремонтировали лишь фасад и кровлю, а капитальный ремонт внутри здания проводится впервые.

«На сегодняшний день полностью выполнены демонтажные работы по отбивке штукатурки потолков и стен на втором этаже здания. Там же выполнен демонтаж перегородок. В настоящее время идут демонтажные работы по отбивке штукатурки потолков и стен первого этажа, штукатурка второго этажа школы. Полностью выполнен демонтаж перекрытий первого этажа, уже приступили к монтажу перекрытий. Начался монтаж труб, систем отопления и водопровода», – говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются работы по благоустройству и организации нового спортивного ядра, где будут установлены беговые дорожки, а также футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки.

После ремонта в образовательном учреждении появятся хорошо обустроенные кабинеты, увеличится количество раздевалок – отдельные для учащихся младшего, а также среднего и старшего звена. Обновится спортивный зал, появятся большая столовая и буфет, который отремонтируют в соответствии с современными требованиями.

Финансирование капитального ремонта школы ведется из регионального бюджета по государственной программе «Образование Подмосковья» при софинансировании из бюджета муниципалитета. Срок завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года.

На время капремонта 330 учащихся школы распределены по общеобразовательным учреждениям округа – в школы №№12 и 16.