РИАМО – 14 окт. Станция метро «Выставочная» в столице продолжила работу в штатном режиме после ликвидации возгорания в одном из служебных помещений, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Днем в понедельник в служебном помещении на станции «Выставочная» произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались. Первым после инцидента открыли вход на «Выставочную» через ТЦ «Афимолл».

«Второй вестибюль станции «Выставочная» (выходы 4 и 5) также открыт для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.