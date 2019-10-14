РИАМО – 14 окт. В ходе драки на Малой Почтовой улице в центре столицы 18-летний юноша получил ожоги лица и шеи, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступила информация о драке в общественном месте по адресу: Малая Почтовая улица, дом 12, строение 4.

«Прибывшими по вышеуказанному адресу полицейскими был установлен гражданин 1993 года рождения, который был доставлен в ОМВД по Басманному району для дальнейшего разбирательства. Позднее в дежурную часть поступила телефонограмма из медицинского учреждения по факту доставления нарядом скорой помощи 18-летнего гражданина», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что у юноши были диагностированы ожоги кипятком лица, правого уха, шеи, предплечья, левой руки 1 и 2 степени, площадью 4%.

По данному факту проводится проверка.