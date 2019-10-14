РИАМО - 14 окт. Вход на станцию столичного метро «Выставочная» со стороны торгово-пешеходного моста «Багратион» открыли после ликвидации последствий возгорания на станции, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Днем в понедельник в служебном помещении на станции «Выставочная» произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались. Первым после инцидента открыли вход на «Выставочную» через ТЦ «Афимолл».

В настоящее время основные силы МЧС, которые дежурили около «Выставочной», покинули место происшествия. По словам одного из сотрудников метрополитена, вход на станцию со стороны Багратионовского моста был последним оставшимся перекрытием.