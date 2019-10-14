РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В офтальмологическое отделение Люберецкой областной больницы поступил операционный микроскоп, сообщил заведующий отделением Николай Потапов.

«В офтальмологическое отделение стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы поступило новое современное оборудование – операционный микроскоп. Он японского производства. Операции с ним делать гораздо проще, быстрее и качественнее», – сказал Потапов.

Он добавил, что ранее в больнице также был операционный микроскоп, но у него разрешение было хуже. Также в отделении есть аппарат для оперирования катаракты.

«Оборудование соответствует всем необходимым стандартам», – заключил Потапов.