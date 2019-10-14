РИАМО – 14 окт. Сотрудники Следственного комитета выявили шесть человек, которые подозреваются в насилии в отношении росгвардейцев на несогласованных акциях оппозиции, которые прошли минувшим летом в Москве, сообщается на официальном сайте СК России.

«Установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 27 июля на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый, Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину», – говорится в сообщении.

Кроме того, установлены противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий. В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. В их квартирах прошли обыски. Еще два установленных человека успели скрыться.

В ближайшее время всем задержанным предъявят обвинения, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным столичного ГУВД, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.

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